(LIVE!) ROMA-SALERNITANA: 1-1 (12′ Candreva, 47′ El Shaarawy). Il Faraone pareggia in apertura di ripresa!

AS ROMA NEWS – Terzultima giornata di campionato per la Roma che questo pomeriggio affronta la Salernitana con la speranza di poter tenere ancora viva la corsa Champions.

I giallorossi infatti devono provare a vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione per tentare di scavalcare il Milan al quarto posto, dando per scontata la penalizzazione alla Juventus.

I campani, ormai salvi, non hanno invece più nulla da chiedere al campionato, ma cercheranno di ottenere un risultato di prestigio davanti a uno stadio tutto esaurito.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

47′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! EL SHAARAWY! Punizione di Pellegrini che impegna Ochoa, palla sui piedi del Faraone che la butta dentro!!!

46′ – Al via la ripresa. Tre cambi nella Roma: dentro Pellegrini, Matic e Llorente. Fuori Ibanez, Tahirovic e Solbakken.

PRIMO TEMPO

45’+7′ – Finisce un primo tempo molto deludente della Roma, colpita da Candreva nell’unica vera occasione della Salernitana. Ma i giallorossi hanno fatto peggio dei campani: poca qualità, tanti errori tecnici, e zero tiri nello specchio della porta difesa da Ochoa. L’unica palla gol ha portato alla rete di Ibanez, ma l’arbitro, richiamato dal VAR, ha annullato. Serve tutta un’altra Roma nella ripresa.

45’+3′ – GOL ANNULLATO. L’arbitro cancella la rete di Ibanez dopo aver rivisto l’azione al monitor per un tocco con il braccio di Belotti.

45′ – GOOOOOL!! IBANEZ!! Angolo battuto dalla sinistra, serie di rimpalli, la palla arriva al difensore giallorosso che batte in porta e fa uno a uno! Ma c’è il VAR che controlla per un fallo di mano di Belotti.

45′ – Tre minuti di recupero.

38′ – Zalewski! Azione personale dell’esterno che si accentra e calcia dalla distanza, palla alta non di molto.

32′ – OCCASIONE ROMA! Bove a destra cerca El Shaarawy che dal limite prova il destro a giro ma la palla esce sul secondo palo.

24′ – La Roma prova a scuotersi: doppia conclusione, prima di Zalewski e poi Camara tentano la conclusione in porta, ma Belotti e poi un difensore campano respingono.

20′ – Ritmi bassi della Roma, che subito il gol non riesce a reagire. Troppo lenta e prevedibile la manovra dei giallorossi.

17′ – Conclusione dalla distanza di Kastanos, blocca Rui Patricio.

12′ – GOL DELLA SALERNITANA: lancio di Coulibaly per il taglio di Candreva che con un tocco di esterno al volo batte Rui Patricio.

5′ – Angolo battuto da El Shaarawy, svetta Smalling che di testa però non inquadra lo specchio.

0′ – Fischio di Colombo, comincia Roma-Salernitana!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale della Salernitana: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Dia, Candreva; Piatek.

Ore 17:35 – La Roma annuncia il proprio schieramento: Bove in difesa, tornano Smalling ed El Shaarawy, Camara e Tahirovic in mediana, Wijnaldum–Solbakken dietro Belotti. Out Dybala, non è nemmeno in panchina.

Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.

Ore 17:25 – Stando a quanto riferisce Tommaso Turci di DAZN Paulo Dybala non sarà nemmeno in panchina questo pomeriggio.

Ore 16:30 – Due ore esatte all’inizio del match. Cielo nuvoloso sullo stadio Olimpico, non sono da escludere possibili precipitazioni nel corso della partita. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali, da sciogliere diversi rebus nell’undici romanista.

ROMA-SALERNITANA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Solbakken, Wijnaldum; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Mancini, Llorente, Keramitsis, Matic, Missori, Cristante, Pellegrini, Volpato, Cherubini, Abraham.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Dia, Candreva; Piatek. Allenatore: Paulo Sousa.

A disposizione:

Arbitro: Colombo (Como)

Assistenti: Tegoni e Scarpa.

IV uomo: Massa.

Var: Banti.

Avar: Guida.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini