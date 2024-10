ELFSBORG-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pesante sconfitta della Roma che dopo il pareggio casalingo contro il Bilbao perde sul campo dell’Elfosborg per 1 a 0.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli svedesi nel match valido per la seconda giornata della fase uno dell’Europa League:

Svilar 6,5 – L’unico giocatore a superare la sufficienza dei giallorossi, e questo rende ancora più lampante la prova modestissima della squadra.

Celik 5 – Schierato da difensore di destra, lui è questo, non gli si può chiedere molto di più oggi.

Ndicka 5 – Gli avversari sono modesti, ma lui comunque soffre il dinamismo e la fisicità degli attaccanti scandinavi.

Hermoso 5 – Approccio non molto positivo alla sua nuova avventura in giallorosso con un’altra prova sotto la sufficienza.

Abdulhamid 5 – Fase di apprendistato per un esterno che sa poco di questo calcio. Quando parte in velocità qualche scompiglio lo crea, ma per il resto è veramente difficile da commentare. Dal 65′ El Shaarawy 5 – Fare peggio di Saud era difficile, lui quasi quasi ci riesce.

Pisilli 6 – Ci mette intensità, uno dei pochi a essere pericoloso. Oggi però non trova gloria. Dall’85’ Cristante sv.

Paredes 5 – Giochicchia in mezzo al campo. Poca ciccia e qualche errore di troppo.

Angelino 4,5 – Sbaglia tutto e ancora di più.

Soulè 4,5 – Errori tecnici, tattici e di scelte: un disastro. Dal 65′ Dybala 5 – Stavolta il suo ingresso in campo non incide sul risultato.

Baldanzi 5 – Parte con buon piglio, sembra dover spaccare il mondo ma finisce per fare il solletico alla difesa dell’Elfsborg. Suo il fallo di mano in area che vale la sconfitta. Dal 72′ Pellegrini 6 – Bel piglio e diverse conclusioni verso la porta, una dei quali si stampa clamorosamente sul palo.

Shomurodov 4,5 – Non attacca la profondità, non gioca di sponda per i compagni, corre a vuoto per il campo. Dal 65′ Dovbyk 5,5 – Un po’ meglio con lui in campo, ma non trova la stoccata giusta.

IVAN JURIC 4,5 – Aveva annunciato pochi cambi ma finisce per stravolgere la squadra. Il risultato è impietoso: prestazione inguardabile di una Roma che sembra avere già perso la sua nuova identità.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

