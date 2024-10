(LIVE!) ELFSBORG-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio interno contro l’Athletic Club nel match di esordio, la Roma si rituffa nell’Europa League e questa sera affronterà l’Elfsborg, battuto 3 a 2 dall’Az Alkmaar nella sua prima gara di coppa.

I giallorossi partono con i favori del pronostico, ma devono stare attenti a non sottovalutare l’impegno in terra scandinava per non incappare in brutte figure come successo già in passato.

Mister Juric apporterà dei cambi di formazione in vista del prossimo impegno ravvicinato contro il Monza in campionato, ma spera di avere comunque buone risposte dalla sua squadra.

LE ULTIME LIVE DALLA BORAS ARENA

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra la Boras Arena, temperatura intorno ai 6 gradi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre e le scelte definitive di Juric.

ELFSBORG-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ELFSBORG (3-4-3): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo. All.: Hiljemark.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; El Shaarawy, Paredes, Pisilli, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All.: Juric.

A disp.: –

Arbitro: Tohver (Estonia)

Assistenti: Kolv e Klaasen (Estonia).

IV uomo: Frischer (Estonia)

Var: Ruperti (Olanda)

Avar: Liiva (Olanda)

Giallorossi.net – Andrea Fiorini