GHISOLFI: “La squadra col tempo farà sempre meglio. Zalewski? Speriamo di risolvere presto la sua situazione contrattuale”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Elfsborg-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di Europa League che si sta per giocare alla Boras Arena:

Tre partite di Juric: bene con l’Udinese, bene il primo tempo con l’Athletic, meno bene con il Venezia…

Penso che in queste tre partite ci siano state cose interessanti e cose invece da migliorare. Ma è appena iniziato, ci sta. C’è stato un adattamento rapido al nuovo progetto di gioco, anche se c’è una continuità con De Rossi. Col tempo non possiamo far altro che meglio.

La squadra era stata pensata per De Rossi. Pensa che ci sia compatibilità tra le idee di Juric e quelle di De Rossi?

I giocatori si sono dimostrati pronti per interpretare il progetto di gioco di Juric. È molto impegnativo a livello atletico e mentale, ci sono tanti giocatori complementari. Con il passare del tempo i calciatori si abitueranno e faranno sempre meglio anche a livello atletico.

Zalewski?

Stiamo dialogando. Tutti apprezzano Nico (Zalewski, ndr) all’interno della società. Speriamo di risolvere presto questa situazione contrattuale in modo che possa dare il suo contributo alla squadra.

