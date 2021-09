Elsha-gol, Roma e Mou pazzi di gioia

AS ROMA NEWS – Una Roma pazza. Una serata folle, carica di emozioni, di quelle che non si vivevano da tempo. Alla fine l’Olimpico impazzisce di gioia, con Mourinho che festeggia come meglio non avrebbe immaginato la sua panchina numero mille.

Il Sassuolo, bestia nera ormai conclamata dei giallorossi, fa un partitone, mettendo paura a Pellegrini e compagni. Se il primo tempo si chiude senza grossi sussulti con la Roma avanti grazie a uno schema su punizione firmato Pellegrini-Cristante, nella ripresa succede di tutto.

Dopo il pareggio tutto sommato giusto di Djuricic, le squadre si affrontano come due pugili al centro del ring, dove ognuno sferra il suo colpo più duro. E, tra pali, parate dei portieri, e gol annullati dal VAR, arriva il colpo del ko solo nel recupero.

Lo mette a segno El Shaarawy, che torna il Faraone capace di infiammare i suoi tifosi con il suo marchio di fabbrica: il destro a giro. Lo fa nella gara più importante per Mourinho, quella che lo stesso allenatore a fine partita confesserà di aver temuto di perdere. E così, dopo che il pallone di Elsha si spegne sul palo e poi in porta, l’Olimpico impazzisce. E Mou fa lo stesso.

La sua corsa sotto alla Sud resterà nella storia. “Lo ha voluto il Dio del calcio”, dirà a fine partita Tiago Pinto al tecnico giallorosso. Già, perchè prima del fischio finale c’è spazio per l’ennesimo, incredibile colpo di scena: al 93′ Scamacca, uno dei tanti ex della partita, inventa una giocata pazzesca che gela l’Olimpico. Ma l”arbitro annulla quasi subito: evidente il fuorigioco dell’attaccante.

E così, dopo altri secondi palpitanti, arriva il liberatorio fischio finale. Mou alza il dito al cielo, e ringrazia gli dei del calcio. La serata di ieri consegna una Roma al primo posto in classifica insieme a Napoli e Milan. Tre squadre al comando, già a più otto sulla Juventus. Ma tranquilli: siamo solo alla terza giornata. E se il buongiorno si vede dal mattino, le emozioni non mancheranno. Prepariamoci a un campionato per cuori forti.

Giallorossi.net – A. Fiorini