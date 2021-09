Il coraggio di Mou: 4-4-2 ultra offensivo nel finale che decide la partita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La mossa di Mou per vincere la partita di ieri è arrivata al minuto 74: dentro Carles Perez e Shomurodov, fuori Veretout e Zaniolo.

La Roma si risistema in campo con un 4-4-2 ultra-offensivo: gli esterni di centrocampo infatti diventano Perez a destra ed El Shaarawy a sinistra, con Pellegrini e Cristante ad agire da coppia in mediana.

In attacco spazio alla tanto attesa coppia formata da Abraham e Shomurodov: centimetri e chili per aprire gli spazi agli inserimenti dei compagni. La mossa si rivelerà azzeccata: è proprio un pallone alto, vagante in area, ad essere accomodato da Eldor per il destro a giro di El Shaarawy, che non dà scampo a Consigli.

Il cambio di Mou dunque è vincente. Il 4-4-2 ultra offensivo può essere dunque un’arma in più per la Roma nel caso di necessità. Una soluzione estrema: il Sassuolo in contropiede ha infatti trovato ampi spazi in cui inserirsi, ma alla fine è stata la prodezza di Elsha a far girare la partita in favore dei giallorossi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo