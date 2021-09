ROMA-SASSUOLO 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un’altalena di emozioni incredibile all’Olimpico: la Roma batte il Sassuolo 2 a 1 dopo una gara infarcita di emozioni e colpi di scena. Decide il match una perla di El Shaarawy.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 8 – Poco sollecitato nel primo tempo, nonostante il Sassuolo sia stato molto pericoloso. Nella ripresa si scatena, parando quasi di tutto. Mostruoso.

Karsdorp 6 – Offre il primo pallone invitante del match a Abraham. Poi cerca più di limitare le temibilissime accelerazioni di Boga. Nella ripresa crolla, e Mou preferisce toglierlo dal campo. Dall’88’ Reynolds: sv.

Mancini 6 – Soffre Raspadori che gli gioca sempre sul filo dell’offside. Ancora più scomodo Scamacca. Combatte, ma va spesso in affanno.

Ibanez 6 – Sbaglia un pallone in uscita creando un pericolo ai suoi, ma poi si fa perdonare con un paio di chiusure preziose. Anche lui stasera è chiamato agli straordinari, e soffre da matti.

Vina 6 – Grande generosità. Va in campo nonostante il volo transoceanico di qualche ora fa e gioca una partita apprezzabile per impegno e intensità. Concede qualcosa a uno scatenato Berardi, ma era prevedibile.

Cristante 7 – Altro gol pesantissimo. In cabina di regia dovrebbe velocizzarsi un po’ quando c’è da liberarsi del pallone, ma lui anche oggi gioca una gara sostanziosa.

Veretout 6 – Diligente e attento a svolgere lavoro di raccordo tra difesa e centrocampo. Dal 74′ Shomurodov 6,5 – Tosto e determinato. Offre il pallone a Elsha per il gol che fa impazzire l’Olimpico.

Zaniolo 6 – Fa un gran lavoro per la squadra anche in fase di copertura, e alla fine è un po’ sfiancato quando deve provare a sfondare in attacco. Dal 74′ Carles Perez 6 – Cerca di dare più vivacità all’attacco, ci riesce solo in parte.

Pellegrini 7 – Inventa un assist geniale per il gol che sblocca la gara. Nel secondo tempo si scatena, cercando in tutti i modi di trovare la rete della partita, sfiorandolo a ripetizione.

Mkhitaryan 6 – Nel primo tempo non riesce ad accendersi. Nel secondo continua su quella strada, e Mou lo toglie. E fa bene… Dal 69′ El Shaarawy 7,5 – Un gol, una magia, una rete che vale una partita. E che partita.

Abraham 6,5 – Cerca di aiutare la squadra alternando un gioco di sponda alla ricerca della profondità. Sfiora il gol con un bel diagonale su assist di Karsdorp. Nella ripresa si batte ma non riesce a pungere. Prezioso sui corner del Sassuolo in area giallorossa.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – La carica che ha dato alla squadra è sotto gli occhi di tutti. La sua corsa sotto alla Sud dopo il gol partita di El Shaarawy dimostra quando ci tenesse a vincere la sua partita numero mille. Il match di stasera è stata incredibile: tante emozioni, e cuore gettato oltre l’ostacolo. Il vento sembra essere cambiato.

Giallorossi.net – A. Fiorini