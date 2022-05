Emergenza a centrocampo: dubbi su Veretout. E se fosse l’ora di Bove?

AS ROMA NEWS – La squalifica di Sergio Oliveira e l‘indisponibilità di Mkhitaryan aprono una falla a centrocampo per la sfida di questa sera contro il Bologna.

Le scelte di formazione di Mourinho sembrano obbligate in quel settore del campo: ad affiancare Cristante dovrebbe essere Jordan Veretout, un giocatore che fino a qualche mese fa era un insostituibile anche per lo Special One, e che invece è finito lentamente nelle retrovie.

Le ultime apparizioni del francese non hanno di certo rubato l’occhio, e non sono nemmeno lontane parenti di quelle che l’ex Fiorentina era in grado di sfoderare nel suo miglior periodo romano. Ma cos’è successo a Veretout? E a cosa è dovuta la sua involuzione?

Alcuni legano le sue prestazioni scadenti a un discorso tattico: il francese infatti non renderebbe al meglio con questo nuovo sistema di gioco adottato dal mister. Una motivazione che non sembra reggere, visto che il compito di Veretout resta lo stesso: la mezzala che deve portare acqua al costruttore di gioco.

In realtà i problemi del centrocampista transalpino nascono da motivi extra-campo: il no di Pinto a un rinnovo di contratto da top player (la convocazione con la nazionale francese avrebbe spinto Veretout ad alzare le sue pretese) ha logorato i rapporti con il giocatore, ormai destinato a cambiare casacca. Le sue prestazioni poco determinate sarebbero figlie del suo destino lontano da Roma.

La domanda che è a questo punto è lecito porsi è se non sarebbe il caso di puntare su un giocatore giovane, promettente e affamato come Edorardo Bove per affrontare una partita come quella di oggi. Il ragazzo ha dimostrato di avere stoffa, Mou lo stima, e pensa a lui come una delle prime alternative in mediana per la prossima stagione.

Dopo aver lanciato Zalewski da titolare, chissà che stavolta non tocchi a Bove dimostrare di essere in grado di dire la sua anche nell’undici iniziale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini