Roma a caccia di centrocampisti. Lo scouting giallorosso pesca nel Salisburgo

AS ROMA NEWS – La Roma è a caccia di due rinforzi di qualità per il centrocampo del prossimo anno. Se il regista sarà il giocatore di punta del mercato estivo, il secondo rinforzo per la mediana dovrà essere scelto con astuzia e lungimiranza da parte dello scouting giallorosso.

Le risorse per il calciomercato non saranno di certo sconfinate, ma gli incassi della Conference League, qualche cessione mirata e un budget stanziato dai Friedkin permetteranno a Pinto di centrare i quattro rinforzi chiesti da Mourinho.

Oltre a calciatori esperti come Matic e Xeka, la Roma guarda anche e soprattutto ai giovani talenti sparsi per l’Europa. E una fucina interessanti di centrocampisti giovani ma dal grande futuro è il Salisburgo, che ha ben tre giocatori su cui gli scout giallorossi hanno messo gli occhi da tempo.

Il primo è Brenden Aaronson, 21 anni, calciatore americano che sa sdoppiarsi nel doppio compito di difendere e attaccare, veloce e dotato di un gran tiro. E’ però un centrocampista più offensivo, predilige la rifinitura per le punte, e per questo ama spingersi spesso in zona gol.

Il secondo è Luka Sučić, 19 anni, centrocampista croato destinato a un grande futuro. Giocatore completo, dotato di corsa ma anche visione di gioco e tiro, è un uomo squadra nonostante sia giovanissimo. Costa già oltre 10 milioni, ma può essere un investimento molto interessante in prospettiva.

Molto interessante infine Mohamed Camara, 22 anni, mediano maliano che ha già raggiunto una valutazione superiore ai 15 milioni. A differenza degli altri due sopracitati, Camara è un giocatore più difensivo, un mediano molto veloce e di sostanza, in grado di dare peso in mezzo al campo. Anche lui è finito nei radar della Roma.

