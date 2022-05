La Roma Primavera batte il Cagliari 2 a 1: Cherubini e Satriano regalano l’accesso alle semifinali scudetto

AS ROMA NEWS – Vittoria importante per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che grazie al gol nei minuti finali segnato da Satriano si qualifica direttamente alle semifinali dei play-off scudetto.

Giallorossi poco brillanti, che vanno sotto dopo pochi minuti di match a causa del rigore segnato da Desogus. Al 20′ il gol del pareggio firmato Cherubini, al termine di una bella azione personale, con un mancino sul quale D’Aniello non può nulla.

Poco prima del novantesimo Satriano trova il gol del 2-1, concludendo in porta con un destro al volo e regalando alla Roma i tre punti. Giallorossi che restano ancora in testa al campionato e matematicamente tra le prime quattro.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Keramitsis (73′ Feratovič); Louakima (59′ Missori), Faticanti, Tripi (C), Rocchetti (83′ Oliveras); Tahirovic (59′ Pagano); Satriano, Cherubini (83′ Cassano).

A disp.: Del Bello (GK), Mengucci (GK), Di Bartolo, Vetkal, Liburdi, João Costa, Misitano.

Allenatore: Alberto De Rossi.

CAGLIARI (4-3-3) : D’Aniello; Zallu, Palomba, Obert, Secci; Carboni (78′ Schirru), Conti (C), Del Pupo; Tramoni (85′ Masala), Luvumbo, Desogus (78′ Yanken).

A disp.: Lolic (GK), Corsini, Caddeo, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Astrand, Sulis.

All.: Agostini.

Marcatori: 7′ rig. Tramoni (Cagliari Calcio), 21′ Cherubini (AS Roma), 87′ Satriano (AS Roma).

Ammoniti: Conti (C), Tramoni (C), Satriano (R), Vicario (R), Del Pupo (C)