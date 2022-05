Smalling e Karsdorp riposano, cambiano le fasce. E in attacco tocca a Felix

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leggero turn-over per la Roma che questa sera affronterà il Bologna allo stadio Olimpico. Le tante gare ravvicinate e l’impegno decisivo di giovedì prossimo contro il Leicester spingono Mou a cambiare qualcosa.

Riposerà quasi certamente Chris Smalling: al suo posto giocherà Marash Kumbulla. Anche sulle fasce sono attese novità: Maitland-Niles torna a titolare dopo diverse panchine e farà rifiatare un esausto Karsdorp.

A sinistra invece al posto del baby Zalewski toccherà a El Shaarawy, in vantaggio su Vina. A centrocampo non sono attese grosse sorprese: Cristante verrà affiancato da Veretout, viste le indisponibilità di Mkhitaryan e Sergio Oliveira.

In attacco invece a riposare potrebbe essere solo Zaniolo: Felix è ancora una volta favorito per sostituirlo e per fare coppia con Tammy Abraham, a cui difficilmente Mou rinuncerà. Molto probabile però una staffetta con Shomurodov a partita in corso. Nelle rotazioni troverà spazio anche Carles Perez. Qualche speranza di riassaggiare il campo ce l’ha perfino Spinazzola, ma solo per una manciata di minuti.

Questo dunque il probabile undici di stasera: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Felix, Pellegrini; Abraham.

Giallorossi.net – F. Turacciolo