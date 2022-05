Il fattore Olimpico per battere il Bologna

AS ROMA NEWS – “Voglia di stringersi un po’“, recita l’incipit di uno dei cori più famosi della tifoseria romanista. Questa sera all’Olimpico, ore 20:45, ci si dovrà davvero stringere un po’: sono previsti infatti oltre 65mila tifosi giallorossi, tanto che il club è stato “costretto” ad aprire ai romanisti anche il settore dedicato agli ospiti.

E così anche in questo Roma-Bologna lo stadio giallorosso sarà un fattore determinante per una sfida particolarmente insidiosa per i ragazzi di Mourinho. E questo al di là dello stato di forma degli emiliani. La Roma arriva a questa quart’ultima partita di campionato dopo la fatica di Leicester e con la seconda e decisiva sfida da giocare tra una manciata di giorni.

La testa della squadra, nonostante i migliori propositi, non può non essere in parte già alla semifinale di ritorno di Conference League. Nonostante le tante partite ravvicinate, Mourinho non sembra disposto a mandare in campo una Roma completamente diversa dalla solita. Anzi, l’intenzione pare essere quella di confermare grosso modo il classico undici, con l’inserimento di una o due “novità” come Kumbulla in difesa o Felix in attacco.

Ma l’infortunio di Mkhitaryan renderebbe necessario preservare alcuni giocatori “indispensabili” in rosa. Se da una parte puntare su una squadra inedita rischierebbe di far perdere identità e forza alla Roma, dal altra anche affidarsi ai soliti noti potrebbe rappresentare un rischio: gli intoccabili cominciano ad accusare stanchezza, e l’usura fisica aumenta il pericolo infortunio. Staremo a vedere cosa deciderà di fare il tecnico.

La gara dunque si preannuncia scorbutica: difficilmente oggi vedremo una Roma scintillante. Ed è qui che entra in gioco il fattore Olimpico, che può essere ancora una volta determinante per dare grandi motivazioni alla squadra, trascinandola verso una vittoria che diventa fondamentale per tornare davanti alla Lazio (ieri vincitrice per 3 a 4 sul campo dello Spezia) e per avvicinarsi al quinto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League. Mou non vuole mollare nulla. I 65mila romanisti nemmeno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini