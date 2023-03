Emergenza in attacco, tornano El Shaarawy e Wijnaldum. Rebus Dybala, si prepara Bove

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Emergenza in attacco in casa Roma, ma l’assenza di Cristante apre qualche crepa anche in mezzo al campo. Matic dunque sarà costretto agli straordinari e farà coppia con Wijnaldum, che tornerà titolare.

In difesa rientra Ibanez a formare il collaudato terzetto con Smalling e Mancini, sulle fasce ballottaggio Karsdorp-Zalewski a destra, mentre a sinistra torna Spinazzola dal primo minuto, con El Shaarawy di nuovo schierato come trequartista viste le assenze di Pellegrini, Solbakken e Belotti.

Abraham, che sarebbe dovuto restare fuori, sarà invece chiamato a giocare titolare. Incerta la presenza di Dybala: la Joya dovrebbe partire dal primo minuto, ma non è da escludere che Mou decida di farlo rifiatare, infoltendo il centrocampo con l’inserimento di Bove e spostando Gini sulla trequarti.

La panchina si preannuncia piuttosto esigua e piena di giovani: oltre ai vari Tahirovic e Volpato, convocati anche Keramitsis e Pisilli.

