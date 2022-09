EMPOLI-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sbanca Empoli e torna a sorridere grazie ai gol di Dybala e Abraham, la vetta è di nuovo vicinissima.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Castellani per la sesta giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Incolpevole sul gol di Bandinelli. Sicuro nelle conclusioni, non troppo pericolose, dei toscani.

Mancini 5 – Ha grosse responsabilità sul gol del pareggio dell’Empoli, quando non interviene colpevolmente su un pallone che gli passa davanti.

Smalling 6 – Non è impeccabile come nelle prime partite, soffrendo un buon Satriano, ma la sua presenza in campo resta imprescindibile per la tenuta difensiva.

Ibanez 7 – Il difensore più un forma del reparto. Altra prestazione sontuosa, con un rigore guadagnato e un gol sfiorato. La chiamata del Brasile deve averlo ulteriormente motivato. Bene così.

Celik 7 – Primo tempo molto positivo. Nonostante Parisi sia un avversario ostico, lui regge botta e si propone in avanti con efficacia, sfiorando anche il gol. Si perde Bandinelli in occasione del gol dell’uno a uno. ingannato anche dalla “finta” di Mancini. Si riscatta subito con un secondo tempo di alto livello. Bella sorpresa.

Matic 6 – Scarica le batterie nella prima ora di gioco, dove cerca di tenere in mano la squadra facendosi trovare sempre nel vivo dell’azione. Poi cala, stremato.

Cristante 6 – Sufficienza stiracchiata. Servirebbe un mediano con più gamba, lui però stasera fa il suo sporco lavoro.

Spinazzola 6,5 – Malino nel primo tempo, cresce notevolmente nella ripresa, creando diversi grattacapi alla retroguardia empolese. Dal 97′ Vina: sv.

Pellegrini 5 – Si accende ancora troppo a intervalli. Non è il suo momento migliore, e lo dimostra anche il rigore sbagliato che avrebbe chiuso prima la partita. Dal 96′ Camara: sv.

Dybala 7,5 – Gol pregevole e assist super. Gioca a tutto campo, inventa e decide. – Dall’81’ Bove: sv.

Abraham 6,5 – Primo tempo opaco, nella ripresa cerca di giocare più per la squadra e alla fine fa il suo dovere segnando un gol decisivo da attaccante di razza. Dall’81’ Belotti: sv.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma rialza la testa con una vittoria per niente scontata su un campo difficile. Tre punti meritati, ottenuti con una prestazione convinta. La squadra ha ampi margini di miglioramento, specie quando recupererà tutti i suoi giocatori migliori.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini