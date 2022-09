EMPOLI-ROMA: info biglietti. Curva Sud e Tribuna Laterale Sud riservate ai tifosi ospiti, tagliandi a 35 e 45 euro

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la trasferta europea in casa del Ludogorets, la Roma affronterà l’Empoli lunedì sera nella sesta giornata di Serie A. Il club toscano, nel frattempo, ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere alla sfida:

Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di domani, mercoledì 7 settembre, saranno in vendita i tagliandi per la gara Empoli-Roma, valida per la sesta giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 12 settembre alle 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Si ricorda inoltre che è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2022/23, con la campagna abbonamenti che si interromperà alle ore 13:00 di sabato 10 settembre.

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI

I tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore saranno in vendita presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it(con la sola modalità stampa a casa). Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi); ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

Per i settori di Maratona Superiore Centrale e Laterale e Maratona Inferiore la vendita dei biglietti è riservata esclusivamente ai residenti nella regione Toscana. Per questi settori la vendita sarà attiva solo nei seguenti punti vendita di Empoli: Empoli Store (Piazza della Vittoria), Empoli Point (Stadio Carlo Castellani), Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona, 2), Tabaccheria Bianconi (Via Tosco Romagnola Sud, 96) e L’Angolo del Fumatore (Via del Giglio, 85).

La vendita online per i suddetti settori sarà attiva unicamente per i possessori della Fidelity Card “Empoli Member” sottoscritta entro la data del 31 agosto 2022. I possessori della Fidelity, anche se già abbonati, infatti potranno acquistare fino ad un massimo di tre biglietti, con la vendita anche in questo caso riservata ai soli residenti in Toscana o comunque con cittadinanza straniera (al momento dell’acquisto sarà necessaria l’autodichiarazione di residenza).

Si informa inoltre che, per i soli residenti nella Regione Toscana, è attivo il servizio di biglietteria virtuale utilizzando il nostro servizio WhatsApp 3791260302 che permette di contattarci comodamente dallo smartphone.

[…]

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

Ai tifosi ospiti saranno riservati il settore di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26), con la vendita dei biglietti per questi settori che sarà divisa in due fasi: una prima fase con vendita ai soli tifosi fidelizzati ed una seconda fase con vendita libera.

Nello specifico, dalle ore 16:00 di mercoledì 7 settembre fino a giovedì 8 settembre (compreso), per i settori di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori della As Roma fidelizzati (in possesso di Tessera As Roma Club Privilege 0131 / 0132). Da venerdì 9 settembre fino alle ore 19:00 di domenica 11 settembre la vendita sarà libera.

I tagliandi sono in vendita al prezzo di € 35,00 (CURVA SUD) e € 45,00 (TRIBUNA LATERALE SUD) su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi) .

La vendita dei tagliandi per questi settori terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 11 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso dello Stadio Castellani con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

Fonte: empolifc.com