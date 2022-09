NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la pesante sconfitta in casa dell’Udinese in campionato, inizia il cammino della Roma in Europa League.

Giovedì alle 18.45 i giallorossi saranno ospiti del Ludogorets nella prima giornata della fase a giorni della competizione europea.

Ad arbitrare la sfida, come rende noto l’Uefa, sarà l’inglese classe 1979 Craig Pawson, coadiuvato da Lee Betts e Ian Hussin con Robert Jones quarto uomo. Var affidato a Darren England, assistito da Peter Bankes.