“ON AIR!” – TRANI: “Milan, Napoli e Atalanta superiori alla Roma”, BALZANI: “Rosa non da scudetto”, FOCOLARI: “Siamo rientrati nel raccordo”, CORSI: “Necessario trattenere Josè più a lungo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Io cancello la partita di Udine perché se andiamo a vedere i difetti, non riusciamo a trovare una soluzione. Io sono molto preoccupato per come, da prima della sconfitta, l’obiettivo fosse comunque Mourinho, quando Mourinho è l’unico vero elemento da scudetto della Roma. Questo mettere pressione sull’allenatore è un modo di mettere pressione anche sui calciatori, come per dire: “Voi siete i più forti e dovete vincere lo scudetto”. Ma non è così, perché il centrocampo del Milan è migliore di quello della Roma, così come la rosa del Napoli è migliore, e di molto, di quella della Roma. Io, se devo arrivare tra le prime quattro, devo fare la corsa sull’Inter, che ha una rosa più forte ma un allenatore più scarso, e sulla Juve, che è in difficoltà su tutti i fronti. Milan, Napoli e, se continua così, l’Atalanta sono davanti…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Dopo che la Roma perde esce fuori sempre questa cosa del gioco poco brillante. Mourinho ha un gioco essenziale e lo sappiamo tutti, il problema dell’ultima partita è stata l’assenza di un qualunque gioco e gli errori dei singoli che hanno influito tanto sul risultato. Per me la Roma ha un allenatore da primo posto, ma la rosa ancora non è all’altezza dello scudetto, detto ciò si può e si deve lottare per un piazzamento Champions. Dopo l’infortunio di Wijnaldum non hai preso un sostituto vero e proprio quindi direi che se riesci a tenere botta fino a gennaio poi con il rientro dell’olandese te la puoi giocare sempre per la Champions intendo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo che Friedkin apre all’arrivo di un difensore, ma Pinto frena. Ma secondo voi se Mourinho lo vuole, e il presidente è d’accordo, perchè Pinto dovrebbe frenare? Non lo capisco. Qual è il problema: Pinto è diventato il padrone della Roma? E’ per questo che non ci credo. Secondo me però la cosa più importante è far trottare la squadra. La Roma è attaccata un po’ da tutti, il 4 a 0 ha scatenato i corvi, e Mou deve trovare la verve per far ritrovare una squadra che è diventata nulla a Udine. E secondo me Mou dovrebbe aver fatto firmare per un altro po’, la Roma queste defaillance ce le ha avute spesso nella sua storia, e c’è bisogno di uomini forti. La Roma deve avere sempre uno così in panchina, uno che chiede sempre di più, perchè per vincere servono giocatori molto forti. Io sono già terrorizzato dal fatto che Mou possa andarsene…”

David Rossi (Rete Sport): “L’equivoco fondamentale è parlare della difesa a tre o a quattro, ma il dibattito è che centrocampo fare, se a due, a tre o a quattro. E’ ovvio che quel centrocampista in più da qualche parte lo devi prendere, o togli un difensore, o togli un attaccante. L’anno scorso si era partiti con la difesa a quattro, perchè lui normalmente gioca così, e la richiesta di giocare a tre è venuta dalla squadra. Ora che la squadra palesa dei limiti di possesso palla, di manovra, di tutta una serie di cose, a questo punto togliamo un difensore e aggiungiamo un centrocampista che può aiutarti anche in fase di non possesso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Camara? Mi ha incuriosito per quel poco che ho intravisto a Udine. Ovvio che non si possono dare giudizi, ma ha delle caratteristiche diverse dai giocatori che abbiamo in rosa, e sono curioso di vedere che giocatore è. Passare alla difesa a 4? Ho un dubbio enorme. Lui quando lo ha fatto, ha rinunciato a Mancini, che lo reputa un giocatore importante, è il vice-capitano. Per necessità Smalling e Ibanez sono più coppia in una difesa a quattro, ma che lui rinunci a Mancini dall’inizio della partita non ne sono così convinto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il 4-4-2? C’ho pensato, ma non mi ha convinto. In questo momento i tre centrocampisti che metterei sono Matic, Camara e Bove. Tu questi hai e questi devi far giocare. Perchè adottare un mediano se non ne hai? Pellegrini deve fare il trequartista. Secondo me tener fuori un centrocampista si potrebbe evitare. Ma se metti tre centrocampisti, due trequartisti e una punta, devi rimettere la difesa a quattro e stravolgere la squadra. Ma è giusto giocare con il vecchio sistema di gioco pur avendo giocatori diversi rispetto alla passata stagione?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho sicuramente farà dei cambi in coppa, Sarri invece non ne sono sicuro. Dopo questa giornata mi viene da dire che a Roma siamo rientrati nel raccordo anulare, ma forse non è così, vediamo…ma gli allenatori devono dare una scossa. La Lazio ha 8 punti, la Roma 10 che non sono male, ma la squadra giallorossa non ha giocato mai bene. La Lazio ha fatto una bella partita, ma poi ha giocato malissimo contro il Napoli. Sono due squadre che devono ritrovare un’identità, e qualcosa va fatto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Ci sta che la Lazio sia discontinua, non è una squadra da vertice, ci sta meno la batosta della Roma a Udinese. Ma col Bodo ne usciì sconvolta, ora è una batosta pesante ma il campionato lo ha cominciato bene, è a un punto da Milan e Napoli e ha dietro Inter e Juve. Nessuno ha mostrato un gioco convincente, forse solo Milan e Napoli, ma non con continuità, con alti e bassi. La Juve ha giocato male. Non ho visto ancora una squadra da lustrarsi gli occhi, e ci sta che anche Roma e Lazio non abbiano giocato bene…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve reagire subito, fare una prestazione al di là del risultato per dare convinzione a un gruppo che secondo me non si aspettava una batosta del genere. Hai perso di netto, non hai avuto una reazione. Ora non so che scelte farà Mou, ma ci sarà una giusta rotazione di calciatori che hanno deluso molto. Mi aspetto Belotti, in mezzo al campo non hai giocatori, Camara a parte che è appena arrivato. Gli esterni in un sistema a cinque devono essere dei propulsori, e invece fanno la differenza all’incontrario, sono statici, non attaccano e non difendono. Mou deve correre ai ripari…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Se serve un difensore alla Roma? Sì, serve, hanno cercato di prenderlo fino a giovedì scorso. Ma non so se gli svincolati offrano opportunità vere. Forse io adesso andrei avanti così… La sconfitta della Roma è troppo grande per essere vera. Fino a prova contraria va considerata uno scivolone… ”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!