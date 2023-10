Esonero Mourinho, la Roma smentisce il Corriere dello Sport: notizia “fake”, nessun contatto tra Friedkin e Flick

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano le prime smentite alla notizia lanciata oggi dal Corriere dello Sport in prima pagina sul possibile esonero di Josè Mourinho in caso di una sconfitta a Cagliari.

Stando a quanto racconta in questi minuti l’Ansa, il club giallorosso ha definito come “fake”, e cioè falsa, la ricostruzione di un possibile esonero dello Special One in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri domani pomeriggio al Sant’Elia.

Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale sostituzione di Mourinho sulla panchina giallorossa.

