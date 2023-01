Esterno, ala o mezza punta: ecco Solbakken, il jolly per Mou

AS ROMA NEWS – Un jolly per Mourinho. Ola Solbakken è la novità di questo inizio di 2023, con il norvegese che ha finalmente cominciato ad allenarsi in gruppo ieri a Trigoria.

L’ex Bodo/Glimt si è presentato in buone condizioni fisiche, anche se la lunga inattività dal calcio giocato (il campionato in Norvegia è fermo da diverse settimane) può essere un fattore importante di cui tenere conto.

E’ molto probabile comunque che Mourinho decida di convocare Solbakken per la partita di dopodomani contro il Bologna, col norvegese che sarà molto utile nelle rotazioni del tecnico non appena ritroverà il ritmo partita.

Ola nasce come esterno offensivo d’attacco, un calciatore in grado di occupare tutti i ruoli del reparto avanzato: la sua fisicità imponente lo ha portato a giocare anche da punta centrale. Nella Roma potrà andare ad occupare diverse zone del campo.

Tutto dipenderà dal modulo scelto da Mourinho per la ripartenza: nel 3-4-2-1 Solbakken può giocare nei due dietro la punta centrale, ma anche da esterno a tutta fascia. Nel 4-2-3-1 invece il suo ruolo sarebbe chiaro: ala offensiva, preferibilmente a destra, con la possibilità di rientrare sul mancino e calciare in porta, una delle sue armi migliori.

