Mancini: “Il 2023 sia l’anno di Zaniolo e Chiesa. Lazio come il Marocco, ma la Roma non è inferiore. Spinazzola? Ci vuole almeno un anno…”

NOTIZIE AS ROMA – Il ct azzurro Roberto Mancini ha rilasciato oggi una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato del futuro della selezione azzurra, di Zaniolo, della Roma e della Lazio. Questo un estratto delle sue parole:

Il Marocco del campionato?

Forse la Lazio, che non gode di grande credito: gioco diverso, ma ora è più solida dietro. Ma anche la Roma: non la vedo così inferiore alla Lazio.

Spinazzola non ancora al top: preoccupato?

Dopo un infortunio così, ci vuole almeno un anno per tornare quelli di prima: riavere il vero Spina per marzo sarebbe perfetto.

Lo Zaniolo che ha in testa Mancini è simile a Bellingham?

Ci sta: Zaniolo ha qualità per fare la mezzala, l’esterno d’attacco, la mezzapunta e nelle ultime partite ho visto progressi anche nella capacità di giocare con la squadra.

Cosa chiede a questo 2023?

Che non porti niente, ma non tolga più niente a nessuno, a proposito di tristezza. Semmai restituisca a Zaniolo e Chiesa, perché sia il loro anno: dopo l’Europeo praticamente non li ho avuti, con loro e il gruppo al completo possiamo ricominciare davvero a fare bene. E magari una cosa il 2023 ce la porti, la Conference League di giugno: dipende da noi, le chance ci sono. E non sarebbe male.

Fonte: Gazzetta dello Sport