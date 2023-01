Pinto prova ad accontentare Mourinho: Frattesi resta il primo obiettivo per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma non molla Davide Frattesi. E proprio oggi, giorno in cui il calciomercato riapre ufficialmente i battenti, sui giornali si torna a parlare del possibile affare con il Sassuolo.

Non sarà facile arrivare a dama, ma Tiago Pinto spinge per avere subito il centrocampista: nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti per capire se sarà possibile intavolare un’operazione già a gennaio.

Il giocatore ha ripreso a fare pressione sul Sassuolo: la sua volontà è chiara, vuole solo e soltanto la Roma. E per il momento non darà l’ok ad altre possibili destinazioni inglesi, salvo che non si presenti un’occasione irrinunciabile da una big della Premier (cosa per ora da escludere).

Carnevali fa la voce grossa sui media, ma aspetta una mossa dalla Roma, consapevole che trattenere Frattesi contro la sua volontà non sarà semplice. Tiago Pinto, prima di muovere un passo in direzione Sassuolo, deve prima piazzare i giocatori sul mercato (Karsdorp e Shomurodov su tutti).

Il gm infatti sta cercando di accontentare un Mourinho impaziente: l’allenatore chiede rinforzi per proseguire quel progetto di crescita pattuito al momento della sua firma con la Roma. Compito non semplice per Pinto, alle prese con il settlment agreement da rispettare con la Uefa. Ecco perchè sarà necessario prima cedere. Ma Frattesi resta nel mirino.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo