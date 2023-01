L’ultimo Mou: fa scudo alla società e lancia un altro “bambino”

AS ROMA NEWS – “L’ultimo Mou”. Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna con un titolo dedicato a tutta pagina all’allenatore giallorosso, a due giorni dalla ripresa del campionato.

Josè Mourinho, uno degli allenatori più titolati e vincenti della storia del calcio, sta reinventando sé stesso alla guida della Roma. Nonostante le difficoltà del club sul mercato per via delle restrizioni imposte (e concordate) con la Uefa, lo Special One resta saldamente al timone.

Anzi, è un Mou “mai visto così”, scrive oggi il Corriere dello Sport: il tecnico portoghese continua a chiedere campioni, sia chiaro, ma ora fa scudo alla società e pensa di reinventare sé stesso e la squadra puntando sul rientro dei big ma anche continuando a lanciare i giovani della Primavera.

Il “bambino” (così li chiama lui) in rampa di lancio ora è il polacco Jordan Majchrzak, punta centrale di 190 centimetri arrivato dal settore giovanile del Legia Vasavia: dopo Benjamin Tahirovic, ormai aggregato stabilmente in prima squadra, sembra essere lui il Primavera pronto a esordire.

Fonte: Corriere dello Sport