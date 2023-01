Juventus, Paredes e Di Maria tornano solo oggi ad allenarsi: pioggia di critiche sui social

ALTRE NOTIZIE – Da una parte Paulo Dybala, rientrato a Roma il 29 dicembre per rimettersi subito agli ordini di Josè Mourinho. Dall’altra Paredes e Di Maria, tornati solo oggi ad allenarsi alla Continassa.

Scelte diverse per i giocatori argentini, freschi vincitori del Mondiale in Qatar. La Roma ha riaccolto a braccia aperte la Joya, discorso differente per gli juventini, che sono stati criticatissimi dai tifosi bianconeri sui social.

“Riecco i campioni alla Continassa!“, scrive la Juventus sui propri canali social pubblicando un video che riprende il ritorno in campo di Paredes e Di Maria. Un entusiasmo che però non si riscontra anche nei commenti degli juventini.

“Pensa che cu*o”, “Ma chi sono? Mai visti prima“, “Con calma…“, “Ma tornati a fare che?“, la pioggia di commenti apparsi subito in risposta al tweet apparso pochi minuti fa sul canale ufficiale bianconero.

E per la ripresa del campionato Allegri deve fare i conti con le assenze: out Vlahovic, Bonucci, Pogba e Cuadrado. A cui potrebbero aggiungersi i due “ritardatari”, Paredes e Di Maria, le cui condizioni sono tutte da valutare dopo i festeggiamenti dei giorni scorsi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo