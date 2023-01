“ON AIR!” – ROSSI: “Squadra troppo legata a Dybala e Wijnaldum, è mortificante”, PETRUCCI: “Solbakken un’occasione per la Roma”, FOCOLARI: “Occhio al Bologna, non sarà facile”, AGRESTI: “Prevedo sorprese”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Solbakken? Da quando c’è un signore che fa benino il centravanti (Haland, ndr) eviterei battute sui giocatori norvegesi… Dire che è il nuovo Kvarastkhelia a 24 anni sarebbe una minchiata, purtroppo non è così. Però è un giocatore interessante, e speriamo si cali al più presto nella realtà della squadra, e al più tardi nella realtà di una città che è in grado di bruciare giocatori con curriculum diverso da quello di Solbakken. Non mi sembra una scelta di Mou, conoscendolo non credo che dopo averlo visto col Bodo abbia detto che bisognava prenderlo a ogni costo. Ma per la Roma era un’occasione e ha fatto benissimo a coglierla…”

David Rossi (Rete Sport): “La partita di dopodomani è un match insidiosissimo, io la temo tantissimo. Le amichevoli non sono stati test probanti, lo spero perchè lo spettacolo non è stato esaltante, e io mi aspetto tutta un’altra Roma mercoledì. Dybala e Wijnladum sono due grandi giocatori, ma mi sembra che la squadra sia troppo appesa al loro ritorno in campo. La Roma ha reso meno di quello che poteva rendere, e questa è una grave colpa di giocatori, allenatore e chi sta intorno alla squadra. A me quel discorso della sopravvivenza fatto da Mourinho non mi era piaciuto, secondo me ha dato un alibi alla squadra per dire: “Pure il mister pensa che senza quei due valiamo pochino“, e si sono adattati. Mi sembra mortificante per i tifosi, per un grandissimo tecnico come Mou, e per i giocatori come Smalling, Matic, Abraham, Pellegrini, Zaniolo che girano la testa alla ricerca del campione…e vabbè, allora così siamo buoni tutti… In assoluto mi sembra una squadra che ha dimostrato prima di tutto dei limiti di personalità, che invece era la grande cosa che ci aspettavamo con Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se noi partiamo dal presupposto che l’80% dei giocatori della Roma hanno reso meno di quello che possono fare, allora diventa un discorso quasi ottimistico. Tahirovic titolare? Mi sembra strano, visto che hai a disposizione Cristante, Matic e anche Pellegrini per quel ruolo. Poi se giocherà Tahirovic, dobbiamo fidarci di Mou… Pessimismo in giro? Lo stadio però è sempre pieno…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Io Volpato lo manderei a giocare in prestito fin da adesso, ma è chiaro che dovresti trovare un club disposto a farlo giocare e non è semplice. Se deve restare in panchina, meglio che resti qui con Mourinho per la sua crescita. Belotti? Lo hai pagato zero, e quindi è una scommessa giusta. Ora non ti sta funzionando, ma vale la pena scommetterci. Il rinnovo prevede presenze, minutaggio e gol. Secondo me il Belotti visto non è quello che è, non è Ibrahimovic ma non è nemmeno quello che abbiamo visto alla Roma: io lo terrei, perchè sul mercato può valerti qualche milione di euro. L’hai preso a zero, se lo rivendi a cinque già ci hai guadagnato qualcosa. Possibile che non c’è nessuno che vuole investire quei soldi su uno come Belotti? Sul mercato secondo me le speranze sono ridotte al lumicino: puoi muoverti solo se riuscirai a cedere qualcuno. I Friedkin hanno dato l’input di non effettuare esborsi economici, e quindi per comprare devi vendere…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Abraham qualche golletto ha ricominciato a farlo, anche se contro avversari ridicoli, ma l’importante è ricominciare a segnare… Dybala? Non sappiamo esattamente come sta, ma se sei Mourinho e lo hai a disposizione, lo mandi in campo. Ricordo a tutti che Dybala non gioca titolare dal 9 ottobre, per cui non può essere in condizione, ma mi sorprenderebbe non vederlo titolare. Io lo mando in campo dall’inizio, poi quando non ce la fa più, lo tolgo… Campionato? Mi aspetto una sorpresa bella cicciotta, dopo le lunghe soste c’è sempre qualcosa che non quadra, che non rispecchia quanto accaduto prima della pausa… Frattesi? Carnevali cerca solo di alzare il prezzo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Solbakken può essere una soluzione, ma deve conoscere i nuovi compagni e sarà improbabile che possa giocare subito. Ma se il giocatore fisicamente è a posto, non escludo che possa ritagliarsi uno spazio nel giro di una settimana o dieci giorni. Il nuovo Mourinho non sta lì tanto a guardare, deve trovare una squadra che ti dia garanzie e ti tiri fuori da una situazione che può anche diventare pericolosa. La Roma ha necessità assoluta di cambiare marcia…“

Furio Focolari (Radio Radio): “Quelle di Roma e Lazio sono partite a rischio, non sono facili come sembrano, il Bologna è una buona squadra. Avete visto il PSG, il Tottenham, il City…sono subito andate in difficoltà. Conte è come Mourinho, mi fa incavolare, quando perde è sempre colpa del fatto che non gli hanno comprato i giocatori…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma deve vincere contro il Bologna, ma non è scontata. E’ una partita complicata, arriva dopo 50 e rotti giorni di pausa, e quindi c’è un’incognita. La Roma ritrova Dybala, ma in che condizione sarà? E gli altri come saranno? I valori si assesteranno nel giro di qualche settimana, ma all’inizio prevedo sorprese. Ci potrebbero essere delle situazioni che cambieranno delle prospettive di classifica…”

