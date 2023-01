Mou, il premio Oscar Sam Mendes lo candida: “Perfetto per il cattivo in James Bond”

NOTIZIE AS ROMA – “Chi sarebbe perfetto per il ruolo di cattivo in James Bond? José Mourinho“. Parola di Sam Mendes, regista e produttore inglese che ha firmato anche due episodi della nota saga sullo 007.

In un’intervista in Inghilterra, Mendes, vincitore all’esordio di un premio Oscar per il film “American Beauty”, ha a sorpresa nominato l’allenatore giallorosso come l’attore ideale per un ruolo da antagonista.

“Mourinho sarebbe un grande cattivo per James Bond“. Lo Special One di recente ha preso parte a un video musicale del rapper Stormzy come guest star.

Fonte: The Guardian