Euro 2024, l’Italia pareggia 0 a 0 sul campo dell’Ucraina e vola in Germania per la fase finale

ALTRE NOTIZIE – Pareggio sofferto ma meritato per l’Italia, che esce indenne dalla BayArena di Leverkusen nell’ultimo e decisivo match del girone giocato contro l’Ucraina che permette agli azzurri di qualificarsi per la fase finale di Euro 2024.

Lo zero a zero è tutto sommato un risultato giusto: match giocato ad alta intensità ma con poche occasioni. La migliore del primo tempo capita sui piedi di Frattesi, ma il portiere avversario è bravo a negargli il gol.

Nella ripresa tanti ribaltamenti di fronte, ma poche emozioni. L’unico rischio che corrono gli azzurri è per uno svarione di Donnarumma in uscita nell’area piccola, ma subito dopo il portiere è bravo a riscattarsi respingendo una pericolosa conclusione ravvicinata.

Nel finale assalti degli ucraini con un brivido: un contatto sospetto in area tra Cristante e Mudryk non fischiato dall’arbitro, sul quale il Var non interviene, fa venire gli incubi a Spalletti, che poi però può esultare. L’Italia difenderà in Germania il titolo conquistato quattro anni fa in Inghilterra.

Giallorossi.net – G. Pinoli