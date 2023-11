Lukaku vuole restare, Roma al lavoro per trattenerlo

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku vuole restare alla Roma. E la Roma vuole provare ad accontentarlo, avendo la stessa volontà del belga. Questo è quello che scrive l’edizione de Il Tempo parlando del destino del centravanti a fine stagione.

Ci sono diversi ostacoli da superare, primo fra tutti lo stipendio monstre del calciatore, che nel caso di permanenza a Trigoria dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio. C’è poi da trattare col Chelsea sul prezzo del cartellino, che dopo una stagione che potrebbe essere molto positiva in giallorosso certamente non scenderà rispetto ai circa 40 che i Blues chiedevano in estate (ma si parla di una clausola rescissoria di 43 milioni già fissata la scorsa estate, ndr).

L’altra variabile da considerare è sempre quella legata al possibile ritorno a Londra di Tammy Abraham: il grave infortunio al ginocchio e dubbi legati al ritorno in campo non forniscono garanzie adeguate.

Insomma, le difficoltà sono tante. Ma indipendentemente dalla guida tecnica per la prossima stagione, la Roma farà di tutto per trattenere Lukaku in rosa, e in questo discorso la qualificazione in Champions sicuramente aiuterebbe non poco. Così come la volontà del calciatore.

Fonte: Il Tempo