Paredes non gira. E ora rischia il posto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Alla Roma sono molto felice. Ho trovato un allenatore che mi ha dato tanta fiducia, gioco tutte le partite. Spero che continui così“. Potrebbero essere le ultime parole famose quelle di Leandro Paredes, centrocampista argentino di 29 anni che non sta riuscendo a trovare continuità di prestazioni in giallorosso.

Mourinho gli ha consegnato le chiavi del centrocampo, spostando Cristante nel ruolo di mezzala. Ma a parte la grande prova di Cagliari, Paredes ha spesso faticato a emergere. In affanno quando c’è da coprire, poco efficace quando c’è da verticalizzare, l’argentino non ha ancora espresso le sue doti migliori.

E ora che Mourinho sta ritrovando piano piano tutti i pezzi della mediana, Leo rischia seriamente il posto da titolare. Già contro l’Udinese il suo impiego dal primo minuto non è affatto scontato: il tecnico infatti potrà contare su Pellegrini e Renato Sanches, oltre che su un Bove sempre più prezioso in mediana.

Contro i friulani dunque è possibile che Mou si affidi di nuovo a Cristante in cabina di regia, con Pellegrini pronto a riprendersi una maglia da titolare. L’ultimo posto se lo contenderebbero a quel punto Bove e Renato Sanches, con Aouar più defilato. Anche l’algerino sta faticando a imporsi dopo un precampionato che lasciava sperare ben altro.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Romanista