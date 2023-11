Roma, occasione Theate per gennaio

AS ROMA NEWS – Il mercato offre sempre delle opportunità impreviste e una di queste potrebbe essere Arthur Theate, 23 anni, difensore centrale del Rennes ed ex Bologna, compagno di nazionale di Lukaku. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Un intermediario lo sta offrendo in Italia, quindi anche a Tiago Pinto, perché il ragazzo in Francia non sta andando bene. Classe 2000, può giocare da centrale e anche da terzino sinistro: elemento non secondario per una squadra che sta per perdere Spinazzola a fine contratto.

La Roma è interessata al difensore, e i rapporti con il Rennes, dopo le tensioni per il caso Matic, sono tornati a essere buoni. L’affare può essere impostato solo in prestito (Theate è costato 20 milioni l’estate scorsa): Mourinho sarebbe ben felice di averlo, visto che gradirebbe avere un giocatore che conoscere la Serie A e che sia immediatamente pronto all’uso.

Theate dal canto suo vedrebbe bene un trasferimento visto che al Rennes sta giocando poco: il difensore non vuole rischiare di perdere l’Europeo e gradirebbe l’idea di essere rilanciato da Mourinho.

Fonte: Corriere dello Sport