Europa League, Bayer Leverkusen-Roma sarà trasmessa in diretta dalla RAI. Andata in chiaro su TV8

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bayer Leverkusen-Roma, ritorno della semifinale di Europa League, in programma giovedì 18 maggio alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky e Dazn.

La televisione pubblica italiana ha, infatti, raggiunto un accordo con la pay tv fondata da Rupert Murdoch per mandare in onda la sfida dei giallorossi, oltre a Juventus-Siviglia, andata dell’altra semifinale, e alla finale del 31 maggio a Budapest, nel caso in cui almeno una delle due italiane la conquistasse.

Anche le altre due semifinali, l’andata della Roma e il ritorno della Juventus, saranno trasmesse in chiaro su TV8.