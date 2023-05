Serie A, l’Atalanta batte lo Spezia (3-2) e scavalca la Roma. Vincono anche Juventus e Torino, pari Fiorentina

ALTRE NOTIZIE – L’Atalanta batte in rimonta lo Spezia per 3 a 2 e scavalca momentaneamente la Roma, in attesa che i giallorossi scendano in campo stasera contro il Monza.

Vantaggio iniziale dei liguri con Gyasi che illude i suoi, poi vanno in rete de Roon (31′), Zappacosta (48′) e Muriel (54′), quindi Bourabia (64′) su assist di Shomurodov riaccende le speranze degli ospiti, ma non basta.

Vince soffrendo anche la la Juventus, che batte il Lecce allo Stadium per 2 a 1: vantaggio di Paredes (15′), pareggio di Ceesay su rigore (37′), e gol di Vlahovic (40′) che decide la partita.

Pareggio pirotecnico tra Salernitana e Fiorentina (3-3), vince il Torino sul campo della Sampdoria (0-2) grazie ai gol di Buongiorno (31′) e Pellegri (94′).

Giallorossi.net – F. Turacciolo