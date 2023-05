MONZA-ROMA: 1-1 (24′ El Shaarawy, 39′ Caldirola). Secondo tempo orribile, solo un pareggio per i giallorossi

AS ROMA NEWS – Giallorossi di scena a Monza nel turno infrasettimanale, a sei giornate dalla conclusione di questo campionato. In piena corsa Champions, con tante squadre raggruppate in pochi punti, ogni partita diventa decisiva.

La Roma deve affrontare questo rush finale con tante assenze e questo complicherà non poco i piani di Mourinho, intenzionato ad arrivare fino in fondo anche all’Europa League.

La trasferta di oggi è particolarmente insidiosa: il Monza, da quando è subentrato Palladino sulla panchina dei brianzoli, ha tenuto un ritmo da big, mietendo vittime eccellenti. Sarà una partita difficile per i giallorossi.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

97′ – Finita. Dopo un discreto primo tempo, la Roma cala nella ripresa e gioca un secondo tempo davvero inguardabile. Il Monza non fa molto più dei giallorossi, e la partita si chiude in parità. Ma la situazione per Mou si fa durissima: El Shaarawy si fa male, e Celik nel finale si fa cacciare in modo stupido mettendo ancora di più nei guai il tecnico.

95′ – ESPULSO CELIK: il terzino commette una sciocchezza colossale e si fa buttare fuori, mettendo ancora più nei guai Mourinho.

93′ – OCCASIONE ROMA! Ibanez di testa, risposta di Di Gregorio in angolo!

92′ – Ammonito Pessina.

90′ – Sei minuti di recupero.

90′ – Ammoniti sia Izzo che Celik che si spintonano.

86′ – CAMBI MONZA: dentro Maroln e Gytkjaer, fuori Caldirola e Dany Mota.

83′ – CAMBIO ROMA: dentro Tahirovic, fuori Bove.

80′ – Ultimi dieci minuti. La Roma, dopo un discreto primo tempo, ormai non sembra avere più né capo né coda. Serve un episodio per vincerla.

68′ – CAMBIO ROMA: si fa male anche El Shaarawy, dentro Volpato.

65′ – CAMBI MONZA: dentro Machin e Valoti, fuori Rovella e Caprari.

61′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola e Camara, escono Zalewski e Solbakken.

58′ – Ammonito Pellegrini per un intervento in ritardo su Rovella.

57′ – Pellegrini su punizione, tutto spostato a sinistra, cerca di sorprendere il portiere calciando in porta, la palla esce sopra la traversa.

53′ – Ammonito Cristante.

50′ – Anche nel secondo tempo, così come nel primo, un brutto approccio dei giallorossi. ll Monza è ripartito meglio.

47′ – OCCASIONE MONZA: azione manovrata che porta al tiro Carlos Augusto, c’è la parata di Rui Patricio in angolo!

46′ – Si riparte. Cambio Monza: dentro Birindelli al posto di Colpani. Nessuna novità invece nei giallorossi.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: uno a uno per il momento tra Monza e Roma. Dopo un avvio negativo, i giallorossi alzano i giri e trovano il meritato gol del vantaggio con El Shaarawy. Ma i padroni di casa pescano improvvisamente il jolly con un gran gol di Caldirola che rimette il match in parità.

43′ – Ammonito Ciurria che frana addosso a El Shaarawy.

39′ – GOL DEL MONZA: CALDIROLA. Punizione di Rovella, il difensore tutto libera sul secondo palo colpisce con un piattone destro volante che non dà scampo a Rui Patricio.

36′ – OCCASIONE ROMA! Ibanez batte in porta di testa su cross di Pellegrini da piazzato, salva di Gregorio!

35′ – Ammoniti i due allenatori, Mourinho e Palladino.

31′ – OCCASIONE MONZA: gran botta di Dany Mota dal limite, palla che esce di poco alla destra di Rui Patricio.

24′ – GOOOOOOOOOOL!!! EL SHAARAWY!! Errore pesantissimo di Di Gregorio che si fa soffiare la palla da Abraham, poi il Faraone ci prova due volte, prima fermato da Pablo Mari, la seconda conclusione però vale l’uno a zero!

22′ – Ci prova Zalewski che dal vertice sinistro dell’area prova il destro a giro, ma la conclusione è centrale e Di Gregorio blocca.

20′ – Dopo un avvio nero, la Roma sta pian piano prendendo in mano il match. Troppi però gli errori nella trequarti avversaria, manca qualità nelle giocate.

13′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Pellegrini, Cristante la spizza di testa, Di Gregorio respinge di istinto, poi Solbakken non calcia in porta, ingannato dal tentativo di Ibanez, e sfuma una grande chance!

7′ – La Roma prova a reagire: cross di Abraham a centro area per Solbakken che in precario equilibrio prova una sforbiciata volante, palla ciccata che finisce preda di Di Gregorio.

6′ – La Roma sembra giocare con un 5-4-1 con Cristante centrale di difesa, Celik a destra, Zalewski a sinistra, e con Solbakken ed El Shaarawy esterni.

5′ – Avvio tutto di marca brianzola, Roma in grave affanno.

1′ – OCCASIONE MONZA: errore grave di Celik che lancia Dany Mota in porta, la conclusione dell’attaccante viene deviata in angolo da Rui Patricio!

0′ – Fischia Chiffi, comincia Monza-Roma!

LE ULTIME LIVE DALLO U-POWER STADIUM

Ore 20:05 – Questa la formazione ufficiale del Monza: Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, C. Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota.

Ore 20:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: gioca Celik con Ibanez e Mancini, sulle fasce Zalewski ed El Shaarawy, ma resta da capire se sarà effettivamente una difesa a tre. In attacco torna Solbakken con Abraham.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #MonzaRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/nj138iD4v2 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 3, 2023

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte dal fischio d’inizio di Monza-Roma. Cielo poco nuvoloso sopra la cittadina lombarda. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

MONZA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. All. Palladino.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Birindelli, Marlon, Carboni, Machin, Barberis, D’Alessandro, Ranocchia, Sensi, Valoti, Gytkjaer, Vignato.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Spinazzola, Keramitsis, Louakima, Wijnaldum, Tahirovic, Camara, Volpato, Dybala.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Rossi – Perrotti.

Quarto Uomo: Marcenaro.

VAR: Nasca.

AVAR: Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini