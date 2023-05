MONZA-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non basta il gol di El Shaarawy alla Roma per passare a Monza. Il jolly pescato da Caldirola permette ai lombardi di pareggiare, con i giallorossi che non trovano linfa vitale dalle seconde linee.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo U-Power Stadium per affrontare i partenopei nel match di campionato:

Rui Patricio 7 – Impossibile fare qualcosa di meglio sulla conclusione della vita trovata da Caldirola. Molto bravo invece nelle altre occasioni del Monza, evitando guai peggiori ai suoi anche nel finale di partita.

Celik 4 – Partita brutta, infarcita di svarioni e completata da un’espulsione davvero sciocca, che renderà impossibile la vita a Mourinho sabato sera.

Mancini 6 – Non sforna la prestazione migliore della stagione, ma fa il suo.

Cristante 6 – Si piazza al centro della difesa, e in un ruolo che non gli è di certo congeniale porta a casa la sufficienza.

Ibanez 6 – Il più pericoloso dei suoi con un paio di colpi di testa che avrebbero potuto fare la differenza.

Zalewski 5,5 – Prestazione anonima, una conclusione centrale in un’ora di gioco e poco altro. Dal 61′ Spinazzola 5 – Riesce a fare peggio del suo collega di reparto.

Bove 6 – Ci mette anima e cuore. Di più non gli si poteva chiedere. Dall’83’ Tahirovic sv.

Pellegrini 5,5 – Parte da centrocampista e poi si sposta sulla trequarti, ma si vede poco sia in fase di costruzione della manovra che in quella di interdizione. Stanco, poco brillante.

Solbakken 4,5 – Prestazione sciatta, costellata da continui errori tecnici. Dal 61′ Camara 6 – Fa quello che può.

El Shaarawy 6,5 – Il gol impreziosisce una prova non scintillante. Poi però si fa male, e l’impressione è che anche per il Faraone la stagione sia finita qui. Dal 68′ Volpato 5,5 – Acerbo. Un paio di buone aperture in mezzo a tanti errori.

Abraham 5 – Difficile trovare le parole adatte per descrivere la sua prestazione odierna. Si fa apprezzare solo per il pallone rubato a Di Gregorio che porta al momentaneo vantaggio di El Shaarawy. Poi torna a essere evanescente, e si fa notare solo quando tenta qualche numero più circense che calcistico. Davvero troppo poco.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma di oggi è difficilmente giudicabile. Il punto ottenuto non è disprezzabile visto il materiale a disposizione del tecnico. Considerati gli indisponibili che si accumulano a ogni partita, servirà un autentico miracolo per riuscire a raggiungere la Champions tramite il campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini