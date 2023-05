“ON AIR!” – FOCOLARI: “Follieri personaggio che mi fa un po’ paura”, ROSSI: “Mi tengo i Friedkin”, CORSI: “Al Thani e Al Maktoum a Roma nel weekend”, PUGLIESE: “Cessione senza ok allo stadio? Mi risulta il contrario”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Le partite che restano sono tutte fondamentali, appena ne sbagli una devi sperare che lo facciano anche le altre. Il momento non è quello della tattica, è il momento degli uomini, è roba di gruppo, di guardarsi in faccia e dare il 100%. E per questo Mourinho ha deciso di portare a Monza tutta la squadra… Follieri? Fermo restando che chi sbaglia paga, e stare 4 anni e mezzo in galera non è una cosa semplice, tendo a pensare che il lupo perde il pelo ma non il vizio quando si tratta di soldi. Si dice che ha contratti in Arabia per 4 miliardi e mezzo, ma questo non vuol dire che ha 4 miliardi e mezzo, non sono suoi… Io vi dico la verità, mi tengo i Friedkin col loro silenzio, che qualcosa di decente hanno fatto. Poi sono discutibili come quelli che c’erano prima, perchè nessuno è perfetto…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Nel momento più difficile della stagione la squadra ha trovato una compattezza che se l’avesse avuta fin dall’inizio del campionato ora avrebbe lottato per altri traguardi. Oggi giochi col Monza, e puoi vincere…ma avete visto chi gioca? Non parlo tanto delle figurine, ma dei giocatori che vanno in campo e che non hanno mai giocato insieme dall’inizio della stagione… Follieri? Non gli darei tanta importanza, mi porrei il problema nel momento in cui i Friedkin decidessero di vendere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Per vincere sta partita i giocatori devono dare il 110%, altrimenti non la vinci. Questi sono gli ultimi botti del campionato, come va va. Follieri? Il Corriere dello Sport non raccontava cavolate, oggi è stato intervistato a Il Sole 24 Ore. Poi non andrà a finire in nessuna maniera, perchè lo dice lo stesso Follieri che Friedkin non vende. A me di Follieri interessava zero, mi interessava dei Friedkin. Io so due cose, una inerente alla Roma e una no. I Friedkin non parlano con nessuno, nemmeno dentro la Roma. Nessuno sa assolutamente niente di quello che Dan e Ryan decidono di fare, nemmeno l’ufficio stampa. L’altra notizia che non c’entra con la Roma è che lo sceicco Al Thani e poi Mohammed bin Rashid Al Maktoum sono stati a Roma nel weekend. Magari sono qua per altri motivi, però tante volte…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La difesa a tre? E’ stato provato questo in allenamento, quindi immagino che giocherà così. A me non convince, ma Celik è l’unica alternativa che ti resta in difesa. Il turco di certo è più difensore che esterno e può farlo quel ruolo. Celik è stato tra i migliori in campo col Milan, spero che questo gli dia una scossa per fare anche una bella prestazione stasera. Spero che Mourinho esageri sulla situazione infortunati, altrimenti quella di Celik centrale di difesa rischia di essere una prova fino al termine della stagione… Follieri come socio dei Friedkin? Nel momento in cui uno ti chiede di acquistare tutto il pacchetto, è difficile pensare a lui come partner, vorrebbe dire dargli implicitamente un ok o comunque un’apertura. Da quello che so io, e sono dei rumors che arrivano da ambienti finanziari, i Friedkin puntano a fare lo stadio, ma fino a quando non avranno nero su bianco l’ok per l’impianto non si parla di eventuale cessione…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è molto molto complicata. Il punto è capire se la Roma giocherà con la difesa a tre o a quattro. Non penso che nessuno abbia certezze, ma a me la difesa a tre con Celik mi mette paura, avremmo due giocatori su tre fuori ruolo… La stagione della Roma? Il cammino in Europa League è stato irreprensibile, in campionato invece si poteva fare qualcosa di più, anche se quanto fatto non è poco, anche in considerazione delle difficoltà che hai dovuto incontrare e della rosa che avevi a disposizione. Guardate Shomurodov: allo Spezia è diventata la riserva della riserva. Faccio questo esempio perchè abbiamo il vizio di considerare tutti quelli che vestono la maglia della Roma come se fossero i più forti di tutti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il marchio Roma è un marchio pazzesco se sfruttato in un certo modo. In questo momento la Roma perde ogni mese e i Friedkin mettono soldi, ma c’è sempre gente vogliosa di prendere il club. I Friedkin non vogliono vendere, e per questo fissano un prezzo molto alto. Io su Follieri ci andrei cauto. Sapete che non faccio mai zero a zero, dico sempre quello che penso: di Follieri ricordiamo chi è e cosa è successo in passato. Ha patteggiato 4 anni e mezzo, voleva dire che ne doveva scontare 8 di anni di carcere. E’ un personaggio che secondo me fa un po’ paura…Ha fatto i soldi a palate, ok, ma passare dai Friekdin, che sono persone estremamente perbene, che mettono soldi continuamente, a un imprenditore diciamo particolare, per me sarebbe una brutta cosa, lo dico senza mezzi termini…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “I Friedkin chiedono un miliardo? Beh innanzitutto la Roma ha 270 milioni di perdite e 700 milioni di debiti, per cui vai alla pari, e poi bisogna investire. Tutto il resto fa parte della propaganda di qualcuno che vuole farsi conoscere attraverso questo asset importantissimo che è Roma. I Friedkin stanno comprendendo lentamente e inesorabilmente la realtà del nostro sistema, non solo calcistico. E poi il problema dello stadio da quanti anni se ne parla? Ma di che cosa stiamo parlando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se uno pensa di avere lo stadio per avere un ricavo, io non penso che sia quella possibilità. Se mai lo faranno, passeranno minimo 10 anni. Io non ti so veramente dire quale sia l’obiettivo di questa proprietà, solo attraverso le vittorie e la Champions puoi avere più potenzialità. Però poi dopo c’è tutto il resto che è molto complicato, specie in Italia…”

