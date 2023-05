Tournée Roma in Asia, ecco le prime amichevoli: il 26 luglio col Tottenham a Singapore. In Corea con Wolverhampton e Incheon

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cominciano a uscire le date delle prime amichevoli estive della Roma, che a luglio sarà impegnata in una tournée a Singapore.

Il Tottenham ha infatti annunciato che il prossimo 26 luglio giocheranno una partita contro i giallorossi di Josè Mourinho. Ma quella non sarà l’unica squadra che i capitolini affronteranno durante il ritiro in Asia.

🇸🇬 We are delighted to announce that our Men’s First Team will visit Singapore to take on AS Roma on Wednesday 26 July during this summer’s Asia-Pacific Tour 2023.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 3, 2023