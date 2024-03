Europa League e Champions, la Roma ora vuole tutto

AS ROMA NEWS – Non si molla niente. Grazie a una panchina tornata a essere davvero lunga, la Roma può sognare in questo rush finale di stagione. Qualificazione alla Champions e finale di Dublino, la squadra non sa e non vuole scegliere.

Dopo la larga vittoria di Monza il morale a Trigoria è altissimo: il quinto posto raggiunto dopo il ko dell’Atalanta contro il Bologna, diventata la grande favorita per un posto al sole dietro Inter, Juve e Milan, al momento varrebbe un posto nell’Europa che conta. Le italiane infatti stanno spingendo forte nelle coppe internazionali, e se continueranno così saranno 5 le squadre che il prossimo anno giocheranno in Champions.

Domenica c’è la Fiorentina in trasferta, poi il malandato Sassuolo in casa (finita la stagione di Berardi per la rottura del tendine d’Achille) prima della pausa: la Roma può compiere un altro salto in avanti classifica. In mezzo a queste due partite di campionato però c’è la sfida al Brighton, un confronto difficile ma non impossibile per i giallorossi visto il momento di forma diametralmente opposto degli inglesi.

La squadra di De Zerbi, ospite in casa della Roma il prossimo giovedì, ha perso Mitoma e un po’ di fiducia in sé stessa: pesante il ko in Premier contro il Fulham dopo il turnover operato dall’ex allenatore del Sassuolo. Il momento per il Brighton è piuttosto negativo tra assenze importanti e un gioco che non porta risultati: guai a darli per spacciati, ma i giallorossi hanno buone chance di poter passare il turno.

De Rossi in alcuni reparti ha l’imbarazzo della scelta: fuori Kristensen e Angelino, dentro Celik e Spinazzola, anche Smalling può giocare al posto di uno tra Mancini (non al meglio) e Ndicka, spazio anche per Bove, Zalewski, Azmoun e Baldanzi sperano di avere spazio nelle rotazioni (anche a gara in corso) dell’allenatore.

Fino a questo momento è stato il sapiente turn-over di mister De Rossi a riuscire a dosare perfettamente le energie dei suoi calciatori: Dybala è tornato ad avere una condizione (e una tenuta) fisica invidiabile, Lukaku ha finalmente rifiatato tornando decisivo a Monza, sugli esterni e in difesa i ricambi permettono ai giocatori di ruotare senza che il gioco della squadra ne risenta. Solo a centrocampo la coperta resta un po’ corta in attesa che Aouar e Sanches dimostrino di poter dare una valida alternativa ai titolarissimi.

La Roma si gode il suo momento, senza esaltazioni, sapendo però di non aver ancora raggiunto nessun traguardo: la stagione è ancora apertissima, e solo continuando sulla strada intrapresa si potranno raggiungere i risultati sperati. Ora però la squadra ci crede e non vuole mollare nulla. Che sia coppa o campionato.

