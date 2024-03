Kristensen ko, si teme la lesione: chance per Celik

NOTIZIE AS ROMA – Rasmus Kristensen rischia di restare fuori fino alla prossima sosta di metà marzo per un problema muscolare che lo ha messo ko nel corso di Monza-Roma.

Nelle prossime ore il difensore danese svolgerà gli esami di rito: se ci sarà lesione, rivedremo il terzino solo il primo aprile, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

In attesa del rientro di Karsdorp, anche lui non al meglio per un problema al ginocchio ancora da smaltire completamente, toccherà a Zeki Celik assumersi i gradi di titolare sulla fascia destra nel match di coppa contro il Brighton.

Non un gran problema per la Roma: il turco ha giocato una buona partita allo U-Power, e forse tra tutti i terzini destri in rosa è quello che sa meglio disimpegnarsi da esterno di una difesa a quattro. L’occasione per Celik è di quelle da sfruttare.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!