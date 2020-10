Europa League, la lista Uefa della Roma: out Pastore, dentro Jesus e Fazio. Zaniolo nella lista B

AS ROMA NEWS – La Roma ha consegnato la lista Uefa per l’Europa League. Nell’elenco figurano i nomi di Fazio e Juan Jesus, che Fonseca si appresta dunque a reinserire in rosa. Out invece Pastore. Zaniolo inserito nella lista B.

A LIST

Pau LOPEZ

Antonio MIRANTE

Federico FAZIO

Roger IBANEZ

Juan JESUS

Rick KARSDORP

Marash KUMBULLA

Gianluca MANCINI

Bruno PERES

Davide SANTON

Chris SMALLING

Leonardo SPINAZZOLA

Bryan CRISTANTE

Amadou DIAWARA

Henrikh MKHITARYAN

Lorenzo PELLEGRINI

Jordan VERETOUT

Gonzalo VILLAR

Edin DZEKO

Borja MAYORAL

Carles PEREZ

Pedro RODRIGUEZ

B LIST

Pietro BOER

Riccardo CALAFIORI

Nicolò ZANIOLO