Roma, El Shaarawy e Milik nel futuro: a gennaio si possono riaprire i discorsi

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sfumato il rinforzo in attacco per i tempi troppo stretti, la Roma potrà rifarsi a gennaio quando il mercato riaprirà i battenti. Per i prossimi tre mesi Fonseca dovrà adattarsi con quello che è rimasto, ma poi non è escluso un acquisto che possa dare maggior sostanza al reparto avanzato.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), a gennaio si potrebbero riaprire i discorso con Stephan El Shaarawy, che sperava di riuscire a rivestire la maglia giallorossa, ma il cui acquisto è sfumato per colpa dei ritardi con cui Perotti si è accasato al Fenerbahce.

Non c’è solo il Faraone. Un altro nome che potrebbe tornare di stretta attualità nei prossimi mesi è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco ha rifiutato la Fiorentina ed è rimasto al Napoli, col contratto in scadeza. E chissà che la Roma non possa ripensare a lui già dal prossimo mercato di riparazione.

Fonte: Il Tempo