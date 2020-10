AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

AS ROMA NEWS – Inauguriamo oggi un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 6 ottobre 2020:

Ore 13:15 – La Roma in queste ore sta cercando di piazzare Seck, tornato a Trigoria dopo il prestito al Livorno. Alcuni mercati esteri sono ancora aperti. Intanto la scorsa settimana Keba Coly ha rescisso il contratto con i giallorossi. (Filippo Biafora su Twitter)

Ore 13:00 – Tra acquisti e cessioni, la Roma ha risparmiato circa 11 milioni di euro sul proprio monte ingaggi. Una bella notizia per Dan Friedkin.

Ore 12:35 – Cambio di programma per Smalling: il giocatore era atteso a Ciampino alle 16:40, mentre il suo aereo dovrebbe atterrare un’ora dopo circa.

Ore 10:30 – Stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero, la Roma rischiava il fallimento prima dell’arrivo dei Friedkin, ecco perchè sul mercato non è stato possibile fare di meglio...LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Chris Smalling ha scritto un altro messaggio social questa mattina proprio per sottolineare la sua felicità: “Quando sono arrivato la scorsa estate, sebbene fosse con una formula temporanea, ho capito subito che Roma sarebbe stata la mia casa definitiva. Non vedo l’ora di ricominciare, il viaggio continua, buon viaggio!”.

Ore 9:20 – I motivi del mancato arrivo di El Shaarawy sono spiegati oggi dal Corriere dello Sport, che afferma come a gennaio è probabile un acquisto in attacco in caso di necessità. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – Nell’acquisto di Smalling, pagato 15 milioni, sono presenti anche 5 milioni di euro di bonus per il Manchester United nel caso in cui la Roma dovesse vincere la Champions League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…