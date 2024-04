Europa League, MILAN-ROMA: arbitra il francese Turpin, fischietto della storica rimonta col Barcellona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La UEFA ha reso note le designazioni per l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, in programma giovedì alle 21:00 a San Siro.

L’arbitro della sfida sarà il francese Clément Turpin. Con lui ci saranno gli assistenti Nicolas Danos e Erwan Finjean. Il quarto uomo sarà invece Ruddy Buquet. Il VAR sarà affidato a Jérôme Brisard, mentre l’AVAR a Willy Delajod.

Turpin ha già diretto la Roma in tre precedenti tra Europa League e Champions. Con il fischietto francese i giallorossi hanno ottenuto due vittorie (tra cui la storica rimonta casalinga contro il Barcellona) e una sconfitta.

Negativi, invece, i precedenti per il Milan: con Turpin i rossoneri non hanno mai vinto (2 pareggi e 2 sconfitte).