Il diktat dei Friedkin: il futuro è legato alla Champions

AS ROMA NEWS – Ancora nessuna decisione definitiva. Dan e Ryan Friedkin sono fatti così. Le somme si tireranno a a fine stagione, e fino a quel momento tutto può essere ancora stravolto. Anche per la questione allenatore.

Le voci sul futuro di Daniele De Rossi si susseguono, tra candidati pronti a rimpiazzarlo a giugno e indiscrezioni sul rinnovo biennale che la società sarebbe intenzionata a presentargli. Ieri è spuntato il nome di Manuel Pellegrini, rumor che la Roma ha smentito con forza: nessun incontro tra la dirigenza e il tecnico del Betis, che era nella Capitale (e all’Olimpico) per motivi personali.

La situazione è ancora molto fluida: i Friedkin non hanno ancora preso una decisione sul futuro tecnico della squadra. Dopo il colpo Josè Mourinho, ora vogliono scegliere meno “di pancia” e ponderare bene una decisione così importante. Sono loro ad aver voluto con forza De Rossi sulla panchina della Roma, ma come traghettatore per questi sei mesi. Nemmeno loro si aspettavano un impatto così forte dell’ex capitano sulla squadra e sui risultati.

Prima però di legarsi a lui con un rinnovo di contratto, vogliono vedere come si concluderà questa stagione. Insomma, vogliono i risultati. Perchè la Roma è ancora in corsa per tutti i principali obiettivi stagionali, ma basta troppo poco per passare dalle stelle alle stalle. Ecco perchè la presidenza non si è ancora fatta viva con l’allenatore. Neanche durante la sosta. Nessun contatto tra le parti per parlare di futuro.

La qualificazione in Champions League è il diktat imposto dai Friedkin. Prima il campo, poi il futuro. E De Rossi? Aspetta, dando priorità alla Roma. Consapevole però che i suoi ottimi risultati alla guida dei giallorossi lo stanno rendendo “famoso”: diversi club della Serie A lo hanno messo nel mirino. Fiorentina in testa. E se i Friedkin dovessero optare per altro, lui non resterà di certo disoccupato.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero