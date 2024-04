L’Italia mette la quinta: turno decisivo per il posto in più in Champions

NOTIZIE AS ROMA – Una manciata di punti e il vecchio sogno, tutto tranne che scontato ad agosto, la quinta squadra in Champions diventerà realtà, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Difficile che accada già in questo turno, ma le nostre quattro (Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina) dovrebbero veramente farsi del male per compromettere una classifica che ci spalanca uno slot in più per il futuro prossimo, all’alba della nuova Champions a 36 squadre e gruppo unico.

Italia oggi in testa con 17,714, quasi un punto e mezzo in più della Germania (16,357) e dell’Inghilterra (16,250). Quindi Francia (14,750) e Spagna (14,437). Oltre ai punti già assegnati tra Milan e Roma, non si fa peccato a immaginare che Atalanta e Fiorentina potrebbero aggiungerne almeno altri 5, per un coefficiente supplementare di 0,714.

Così a fine quarti potremmo essere quasi a quota 19,2, confidando che inglesi e tedesche perdano qualcosa qui e là, oltre a cannibalizzarsi punti tra loro nei due scontri diretti.

