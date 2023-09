Europa League, oggi alle 13 il sorteggio dei gironi: Betis e Marsiglia da evitare, spauracchio Bighton in terza fascia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Appuntamento oggi a Montecarlo, ore 13, per conoscere le prime avversarie della Roma nella nuova edizione dell’Europa League, coppa che i giallorossi avevano sfiorato lo scorso anno dopo che l’arbitro Taylor gliela portasse via con una serie di decisioni sciagurate.

I capitolini, così come l’Atalanta e le altre formazioni migliori in corsa (Liverpool in testa), saranno teste di serie. Ma il sorteggio non si preannuncia così semplice: in seconda fascia da evitare Betis, Marsiglia e Sporting Lisbona, in terza occhio al Brighton di De Zerbi, autentica mina vagante della competizione, mentre in quarta fascia spicca il Tolosa.

Queste le squadre che la Roma potrebbe pescare nel suo sorteggio:

PRIMA FASCIA: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

TERZA FASCIA: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

QUARTA FASCIA: Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken