Roma, serve una scossa

AS ROMA NEWS – Dopo due passi falsi, la Roma vuole provare a sbloccarsi e a riaccendere la luce di un campionato cominciato male. Prima che la sosta e la chiusura del mercato azzerino la frenesia di questi ultimi mesi, i giallorossi vogliono ottenere un risultato di prestigio all’Olimpico (stavolta non del tutto esaurito per via dei prezzi) che possa dare una scossa a una classifica che rischia di diventare desolante.

Il Milan però è un cliente scomodissimo. I rossoneri arrivano nella tana dei capitolini con il vento in poppa: sei punti in due partite, sei gol fatti e appena uno subito in questo avvio di campionato. La coppia Leao-Giroud è partita con il piede giusto, e rappresenta lo spauracchio di questa sera, con l’americano Pulisic a completare un tridente offensivo da cui Smalling e compagni dovranno guardarsi con grande attenzione.

La Roma purtroppo non potrà contare sulle sue armi migliori: Dybala è tornato solo ieri in gruppo e molto probabilmente non sarà della partita, Renato Sanches è finito già ai box, mentre Lukaku, il colpo di mercato di questa estate, potrà giocare al massimo uno spezzone finale di partita. Mourinho, che torna in panchina dopo le due giornate di squalifica, dovrà affidarsi al redivivo Belotti, all’ex di turno El Shaarawy e alle giocate di Pellegrini e Aouar.

Il tecnico punta a imbottire la mediana per cercare di tenere il match vivo fino al finale di partita, per provare a giocarsi il tutto per tutto con l’inserimento di Big Rom nell’ultima mezz’ora. L’entusiasmo del belga e quello dell’Olimpico (alle 19:30 ci sarà la sua presentazione al popolo romanista) potrebbe fare subito la differenza.

Per vedere la vera Roma però ci sarà bisogno ancora di un po’ di tempo. I nuovi acquisti, da Azmoun a Renato Sanches, da Paredes allo stesso Lukaku, avranno bisogno di queste due settimane di pausa per provare a rimettersi in pari con i compagni e provare a dare quel qualcosa in più a una squadra che punta forte sull’ingresso in Champions come traguardo stagionale. Stasera però bisogna fare punti, in qualsiasi modo. Altrimenti la partenza a handicap potrebbe rappresentare un problema piuttosto grande con cui confrontarsi nel corso di una stagione, fortunatamente, solo all’inizio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini