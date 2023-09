La formazione è un rebus: Mou pensa a Pellegrini-Aouar dietro Belotti

NOTIZIE AS ROMA – La Roma cambia pelle per provare a strappare i primi tre punti stagionali contro un Milan che arriva all’Olimpico smanioso di proseguire la sua corsa in vetta al campionato.

Josè Mourinho, che tornerà a sedersi in panchina dopo le due giornate di squalifica, dovrà fare a meno di Dybala (per lui forse giusto una convocazione simbolica) oltre che di Renato Sanches, che torneranno disponibili solo dopo la sosta. Non giocherà titolare nemmeno Lukaku, che però ha assicurato uno spezzone di partita nel finale.

In attacco dunque spazio al solo Belotti. Se Mourinho confermerà il 3-5-2, probabile che giochi El Shaarawy al suo fianco, ma non è da escludere un ritorno al 3-4-2-1 con Pellegrini e Auoar alle spalle del Gallo. Ma questo non sarà l’unico rebus di formazione da sciogliere.

Anche la composizione del centrocampo resta dubbia: la coppia Paredes-Cristante non ha convinto del tutto, e allora si torna a parlare di Bove per ridare un pizzico di dinamismo alla mediana. Sulle fasce Kristensen e Zalewski sono in leggero vantaggio su Karsdorp e Spinazzola, ma anche lì tutto è aperto.

Le uniche certezze arrivano, come al solito, in difesa: Rui Patricio, Mancini, Smalling e Llorente avranno il compito di proteggere la porta dalle scorribande di Leao e compagni. Il centrale inglese e il portiere lusitano dovranno riscattare le prove incerte delle prime apparizioni.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport