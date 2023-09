Il mercato si chiude senza altri acquisti: saluta Solbakken, occhio alle cessioni in Arabia e Turchia

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Ola Solbakken saluta la Roma. Il norvegese, dopo una titubanza iniziale, ha rotto gli indugi dopo aver capito che con gli arrivi di Azmoun e Lukaku avrebbe avuto pochissimo spazio in giallorosso.

Il norvegese ha scelto l’Olympiacos (possibile avversario della Roma in Europa League) e la Grecia come piazza ideale dove riaccendere la sua carriera. Oggi Ola partirà per la penisola ellenica per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. L’affare dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5-6 milioni di euro.

Chi si aspetta un ultimo sussulto di mercato da Tiago Pinto potrebbe restare deluso: la Roma ha concentrato i propri sforzi su Lukaku, e difficilmente avrà tempo per effettuare un ultimo affare in difesa. Ogni discorso sarà rimandato a gennaio.

Occhio però a considerare chiuso qui il calciomercato, perchè se gli affari in entrata sono di fatto conclusi, in uscita ci potrebbero essere delle novità: Spinazzola, Celik e Karsdorp restano in bilico. Occhio ad Arabia Saudita e Turchia, che potranno operare acquisti fino alla metà di settembre.

Giallorossi.net – G. Pinoli