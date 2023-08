Inter, Marotta: “Non mi immaginavo Lukaku alla Roma, il nostro mondo è un circo”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo i sorteggi di questo pomeriggio dei gironi di Champions League ha parlato ai microfoni di Sportmediaset l’ad dell’Inter Beppe Marotta, commentando tra le altre cose l’arrivo di Lukaku alla Roma di Mourinho:

“Non me lo immaginavo, ma il nostro mondo è un circo. È il bello dello sport. Dal punto di vista della competitività rende ancora più interessante un campionato che rischiava di decadere di valore alla luce di quello che sta accadendo in Arabia.

Noi siamo contenti e orgogliosi del reparto offensivo che abbiamo perché è molto forte”.

Fonte: Sportmediaset