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EVERTON | Moyes spiazzato dai Friedkin: “Pensavo restassero 20 o 30 anni. Ma qualcosa si intuiva dal mercato…”

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La decisione del Friedkin Group di aprire alla possibile cessione dell’Everton ha sorpreso anche David Moyes. L’allenatore dei Toffees, intervenuto in conferenza stampa, ha ammesso di essere venuto a conoscenza della novità soltanto nelle ore precedenti e di aspettarsi una permanenza molto più lunga della proprietà texana.

Sono rimasto sorpreso, anche io ho saputo tutto questa mattina. Ci aspettavamo tutti che restassero qui per 20 o 30 anni, o comunque per un periodo più lungo”, ha spiegato Moyes. Il tecnico ha poi lasciato intendere che qualche segnale potesse però essere già emerso durante l’ultima sessione di mercato: “Ma qualcosa sulla situazione si poteva intuire visto il mercato estivo. Probabilmente ora è tutto sotto gli occhi dei tifosi”.

Moyes ha quindi ricordato le ambizioni con cui aveva immaginato il percorso dell’Everton sotto la gestione Friedkin: Credevo che potessimo riportare l’Everton ai livelli del passato, lottando più spesso per un posto in Europa e rimanendoci vicino. È stata un’estate difficile per noi”. Parole significative, soprattutto perché arrivano all’indomani della conferma ufficiale da parte del Friedkin Group dell’apertura a nuove opzioni di investimento, compresa la possibile cessione di una quota di controllo del club inglese.
Redazione Giallorossi.net

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