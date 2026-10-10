EVERTON | Moyes spiazzato dai Friedkin: “Pensavo restassero 20 o 30 anni. Ma qualcosa si intuiva dal mercato…”

La decisione del Friedkin Group di aprire alla possibile cessione dell’Everton ha sorpreso anche David Moyes. L’allenatore dei Toffees, intervenuto in conferenza stampa, ha ammesso di essere venuto a conoscenza della novità soltanto nelle ore precedenti e di aspettarsi una permanenza molto più lunga della proprietà texana.

“Sono rimasto sorpreso, anche io ho saputo tutto questa mattina. Ci aspettavamo tutti che restassero qui per 20 o 30 anni, o comunque per un periodo più lungo”, ha spiegato Moyes. Il tecnico ha poi lasciato intendere che qualche segnale potesse però essere già emerso durante l’ultima sessione di mercato: “Ma qualcosa sulla situazione si poteva intuire visto il mercato estivo. Probabilmente ora è tutto sotto gli occhi dei tifosi”.

Moyes ha quindi ricordato le ambizioni con cui aveva immaginato il percorso dell’Everton sotto la gestione Friedkin: “Credevo che potessimo riportare l’Everton ai livelli del passato, lottando più spesso per un posto in Europa e rimanendoci vicino. È stata un’estate difficile per noi”. Parole significative, soprattutto perché arrivano all’indomani della conferma ufficiale da parte del Friedkin Group dell’apertura a nuove opzioni di investimento, compresa la possibile cessione di una quota di controllo del club inglese.

Redazione Giallorossi.net