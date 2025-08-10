Fabio Silva il jolly che mette d’accordo Massara e Gasp: c’è lui in cima alla lista della Roma

A Liverpool la Roma ha trovato una vittoria preziosa contro l’Everton, ma soprattutto ha confermato quello che Gasperini ripete ormai da settimane: serve un attaccante. Il tecnico lo ha ribadito anche dopo il match, ammettendo di aver chiesto rinforzi alla proprietà nell’incontro di venerdì. Ferguson resta un’incognita per i problemi fisici, Dovbyk non convince e potrebbe anche partire di fronte a un’offerta di almeno 32 milioni.

Il nome in cima alla lista è quello di Fabio Silva, punta portoghese classe 2002 del Wolverhampton, reduce da una stagione da dieci gol al Las Palmas. Non solo centravanti, ma anche trequartista: una duttilità che piace sia a Gasperini che a Massara e che lo rende il “jolly” ideale per il nuovo progetto giallorosso.

Il problema, come spesso accade, è la formula. Il Wolverhampton chiede 25 milioni di euro e non apre al prestito con diritto di riscatto. Il contratto scade nel 2026, con opzione per un ulteriore anno, ma al momento il club inglese non intende attivarla. Su di lui ci sono anche Borussia Dortmund (prima offerta respinta da 20 milioni), Lipsia, Real Sociedad, Villarreal ed Eintracht, ma il giocatore – assicurano dall’entourage – preferirebbe la Roma.

Per chiudere, però, servirà uno sconto o una cessione pesante. Sullo sfondo resta la possibilità di monetizzare da N’Dicka, seguito dall’Arabia, per generare una plusvalenza importante. Intanto, le alternative non mancano: Eguinaldo (15 milioni, ma attualmente infortunato), Nelson e Sima restano monitorati.

Massara in settimana proverà a forzare la mano, ma il tempo stringe. Gasperini lo ha detto chiaramente: “Mancano due settimane alla fine del mercato, e sono poche. Abbiamo fatto una riunione positiva, spero che le cose promesse si realizzino”. Tradotto: a Trigoria vogliono Fabio Silva, e lo vogliono in fretta.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport