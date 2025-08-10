Fabio Silva il jolly che mette d’accordo Massara e Gasp: c’è lui in cima alla lista della Roma

A Liverpool la Roma ha trovato una vittoria preziosa contro l’Everton, ma soprattutto ha confermato quello che Gasperini ripete ormai da settimane: serve un attaccante. Il tecnico lo ha ribadito anche dopo il match, ammettendo di aver chiesto rinforzi alla proprietà nell’incontro di venerdì. Ferguson resta un’incognita per i problemi fisici, Dovbyk non convince e potrebbe anche partire di fronte a un’offerta di almeno 32 milioni.
Il nome in cima alla lista è quello di Fabio Silva, punta portoghese classe 2002 del Wolverhampton, reduce da una stagione da dieci gol al Las Palmas. Non solo centravanti, ma anche trequartista: una duttilità che piace sia a Gasperini che a Massara e che lo rende il “jolly” ideale per il nuovo progetto giallorosso.
Il problema, come spesso accade, è la formula. Il Wolverhampton chiede 25 milioni di euro e non apre al prestito con diritto di riscatto. Il contratto scade nel 2026, con opzione per un ulteriore anno, ma al momento il club inglese non intende attivarla. Su di lui ci sono anche Borussia Dortmund (prima offerta respinta da 20 milioni), Lipsia, Real Sociedad, Villarreal ed Eintracht, ma il giocatore – assicurano dall’entourage – preferirebbe la Roma.
Per chiudere, però, servirà uno sconto o una cessione pesante. Sullo sfondo resta la possibilità di monetizzare da N’Dicka, seguito dall’Arabia, per generare una plusvalenza importante. Intanto, le alternative non mancano: Eguinaldo (15 milioni, ma attualmente infortunato), Nelson e Sima restano monitorati.
Massara in settimana proverà a forzare la mano, ma il tempo stringe. Gasperini lo ha detto chiaramente: “Mancano due settimane alla fine del mercato, e sono poche. Abbiamo fatto una riunione positiva, spero che le cose promesse si realizzino”. Tradotto: a Trigoria vogliono Fabio Silva, e lo vogliono in fretta.
Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport
teniamoci stretto Soulè che è già fortissimo a 22 anni e credo possa esplodere definitivamente quest’anno, per la gioia di tutti i GOBBI d’itali
pensare che l’hanno venduto a 18 per prendere nico a 40.
furbi furbi.
se poi accanto avesse un altro che sa giocare a pallone sarebbe anche un’altra cosa.
speriamo👍👍
❤️🧡💛
Guardate la foto somiglia a zaniolo
La prima volta che ne ho sentito parlare era un mese fa, non mi sembra che del frattempo abbiano sudato molto per prenderlo.
Attendo con impazienza l’editoriale di MarcoL… (e una decina di commenti di Adriano)
in aggiunta alle sue qualità tecnico-professionali, di Gasperini mi piace anxhe che parla abbastanza chiaro e non lascia spazio per alibi o interpretazioni di omodo per i tuttappostiti ad ogni costo.
Giocatore Normale che dall’anno prossimo diventerà un peso…. A questo punto arrangiare x arrangiare meglio CHIESA in prestito e spostare l’investimento x un TOP all’anno prossimo sperando nei soldi della Champions…..
Aggiungo alla Lista un altro CENTROCAMPISTA e un ESTERNO SX
Nel nome del popolo italiano, Il Tribunale di Roma, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Teo Giallorosso , ha pronunciato la seguente sentenza;
Visti gli artt. 2043, 2059, 1223 e 1226 c.c., nonché l’art. 91 c.p.c. dichiara Fabio Silva giocatore normale che dall’anno prossimo diventerà un peso.
Così è deciso, l’udienza è tolta.
dobbiamo anche iniziare a cedere gli esuberi… kumbulla, salah eddine, etc e capire cosa fare con Pisilli (prestito) e Baldanzi.
su Dovbyk, siamo incastrati dal prezzo pagato
Mi puzza molto di depistaggio.
Il mio nome è Bond James Bond 🤣
Credo che queste siano notizie volte a depistare ed a cercare di seminare un po’ di malcontento!!! Questo giocatore lo ripeto purtroppo non mette d’accordo proprio nessuno a mio modestissimo avviso.
Serve un attaccante a sinistra e due rincalzi, uno per Angelino e un altro in mezzo al campo, dove siamo corti per lo smarrimento di Pelle e per la discontinuità di Pisilli, che gioca a corrente alternata.
È uno di quei giocatore.. una di quelle promesse mancate che con Gasp finalmente potrebbero esplodere ma 25 milioni me sembrano tantini… lo staremmo pagando come se fosse già un top player e me pare esagerato
Dovbyk lo stanno proponendo a mezzo mondo….e qui non arrivano manco offerte da 20 milioni! c’è l’altissimo rischio che queste polemiche ce le porteremo fino a fine contratto…
c’è lui perché la Roma non può permettersi di meglio co sti acquisti vogliamo arrivare quarti?
Cioè vendiamo Ndika per prendere sto scarsone ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.